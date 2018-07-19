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Суд отклонил иск структуры «Ростеха» о взыскании убытков с Siemens
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Суд отклонил иск структуры «Ростеха» о взыскании убытков с Siemens 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Технопромэкспорт» (входит в "Ростех") о взыскании с немецкого концерна Siemens AG и двух его российских «дочек» около 46,8 млн руб. и более €1,4 млн Об этом сообщает РИА «Новости».
Иск о взыскании убытков был подан структурой «Ростеха» в интересах ЗАО «Интеравтоматика», акционерами которой являются и ОАО ТПЭ, и Siemens. По мнению истца, ответчики своими действиями во исполнение международных санкций причинили убытки «Интеравтоматике».
Ранее представитель компании ОАО «ВО „Технопромэкспорт“ сообщил в арбитражном суде Москвы ходатайство о снижении в четыре раза суммы иска к немецкому концерну Siemens AG и двум его российским „дочкам“.
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