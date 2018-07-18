Законопроект об обосновании инвестиций стратегическими АО внесен в Госдуму

Документ подготовлен в целях распространения механизма обоснования инвестиций на акционерные общества, включенные в перечень стратегических предприятий и стратегических АО, утвержденный указом президента страны, а также АО, не менее 50% акций которых находятся в собственности РФ , поясняет депутат.

Согласно документу, советы директоров таких обществ будут принимать решения об утверждении инвестиционных программ, в том числе, на основании подготовленного в установленном законодательством порядке обоснования инвестиций и полученных результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

Катасонов обращает внимание, что при корректировке федерального бюджета правительство ежегодно значительно пересматривает прогнозы поступлений доходов в виде дивидендов от АО. В частности, согласно последним изменениям в федеральный бюджет 2018 года, недопоступления по выплатам от дивидендов установлены в размере 129 миллиардов рублей, напоминает он.