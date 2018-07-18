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Законопроект об обосновании инвестиций стратегическими АО внесен в Госдуму
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Законопроект об обосновании инвестиций стратегическими АО внесен в Госдуму 

Прайм 35 минут назад
МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Депутат Сергей Катасонов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект об обосновании инвестиций стратегическими акционерными обществами (АО), следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ подготовлен в целях распространения механизма обоснования инвестиций на акционерные общества, включенные в перечень стратегических предприятий и стратегических АО, утвержденный указом президента страны, а также АО, не менее 50% акций которых находятся в собственности РФ, поясняет депутат.
Согласно документу, советы директоров таких обществ будут принимать решения об утверждении инвестиционных программ, в том числе, на основании подготовленного в установленном законодательством порядке обоснования инвестиций и полученных результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.
Катасонов обращает внимание, что при корректировке федерального бюджета правительство ежегодно значительно пересматривает прогнозы поступлений доходов в виде дивидендов от АО. В частности, согласно последним изменениям в федеральный бюджет 2018 года, недопоступления по выплатам от дивидендов установлены в размере 129 миллиардов рублей, напоминает он.
"Некоторые … акционерные общества обосновывают снижение дивидендов своими масштабными инвестиционными программами. Так, согласно инвестиционной программе "Газпрома" на 2017 год, общий объем инвестиций — 1 128 миллиарда рублей, в том числе 738,5 миллиарда рублей на капитальное строительство. На 2018 год: всего — 1 278 миллиарда рублей в том числе 798,4 миллиарда рублей на капитальное строительство", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
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