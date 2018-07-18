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ОБЗОР — Рубль перед закрытием торгов снижается к доллару и евро из-за риска новых санкций
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ОБЗОР — Рубль перед закрытием торгов снижается к доллару и евро из-за риска новых санкций 

Прайм 41 минуту назад
МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль в среду вечером снижается к доллару и евро на фоне роста санкционных рисков, говорят трейдеры.
Начавший в последние часы расти рынок нефти пока не помогает рублю, добавляют эксперты.
Курс доллара расчетами «завтра» к 22.37 мск повышался на 39 копеек, до 62,99 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 73,34 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Курс рубля снижался к доллару и евро вечером, несмотря на попытки нефтяных котировок оттолкнуться вверх в район отметки 73 доллара за баррель Brent. Рынок «черного золота» корректируется вверх после провала в район 71 доллара в предыдущие дни.
Мировые цены на нефть вечером в среду перешли к росту и уже прибавляют более 1% на сообщении министерского мониторингового комитета ОПЕК+ об уровне выполнения условий соглашения о сокращении добычи нефти в июне — 121%.
При этом нефть игнорирует данные о росте запасов нефти в США на 5,8 миллиона баррелей, до 411,1 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов на 3,3 миллиона баррелей.
Однако рубль продолжает демонстрировать отвязку от нефтяных котировок. Риски санкционного давления после новых высказываний представителей американской власти возросли, и это добавляет давления на рубль.
Как отмечает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский, Пол Райан, спикер нижней палаты конгресса США, во вторник вечером — довольно неожиданно, хоть и совершенно в тренде конкурса красноречия после встречи Трампа с Путиным — предложил конгрессменам «рассмотреть возможность дополнительного введения санкций против России, так как »…эта страна не разделяет наши интересы и наши ценности".
В итоге, доллар и евро вечером прибавляли 0,5-0,6% к рублю. А рублевая цена нефти поднялась к уровню 4,6 тысячи рублей за баррель.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Минфин разместил ОФЗ на 40 миллиардов рублей при спросе 90 миллиардов, вдобавок приближается пик налогового периода, тем не менее увеличение риска санкций из-за риторики некоторых представителей США, а также укрепление доллара к корзине основных мировых валют пока мешает рублю расти, отметил Тимур Нигматуллин из компании «Открытие брокер».
На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 62,5-63,5 рубля, евро — в коридоре 72,8-74 рубля, считает Иван Марчена, аналитик Forex Club.
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