Суд отклонил претензии сети отелей «Азимут» к авиакомпании из-за названия

МОСКВА , 18 июл — РИА Новости . Арбитражный суд Москвы отклонил иск владеющей сетью отелей «Азимут» люксембургской компании Azimuth International, в котором она требовала запретить авиакомпании «Азимут» использование данного названия, следует из опубликованной в среду резолютивной части решения суда.

Иск поступил в арбитраж в марте, вторым ответчиком в нем указана компания «Связной Логистик», третьим лицом суд привлек к процессу оператора продаж авиабилетов «Билетикс.ру». Подробности решения суда станут известны после опубликования полного текста судебного акта.

Газета «Ведомости» ранее сообщала, что Azimuth International принадлежит Илье и Александру Клячиным, последний — основатель и председатель совета директоров сети отелей «Азимут». Гостиничная сеть является крупнейшей в России (24 отеля), а также включает семь отелей в Германии и в Австрии . Суммарный фонд сети составляет около 6 тысяч номеров. Компании принадлежат права на 24 товарных знака, в том числе на наименование «Азимут отель» и Azimut Hotels и производные от них.