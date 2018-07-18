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Суд отклонил претензии сети отелей «Азимут» к авиакомпании из-за названия
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Суд отклонил претензии сети отелей «Азимут» к авиакомпании из-за названия 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск владеющей сетью отелей «Азимут» люксембургской компании Azimuth International, в котором она требовала запретить авиакомпании «Азимут» использование данного названия, следует из опубликованной в среду резолютивной части решения суда.
Иск поступил в арбитраж в марте, вторым ответчиком в нем указана компания «Связной Логистик», третьим лицом суд привлек к процессу оператора продаж авиабилетов «Билетикс.ру». Подробности решения суда станут известны после опубликования полного текста судебного акта.
Газета «Ведомости» ранее сообщала, что Azimuth International принадлежит Илье и Александру Клячиным, последний — основатель и председатель совета директоров сети отелей «Азимут». Гостиничная сеть является крупнейшей в России (24 отеля), а также включает семь отелей в Германии и в Австрии. Суммарный фонд сети составляет около 6 тысяч номеров. Компании принадлежат права на 24 товарных знака, в том числе на наименование «Азимут отель» и Azimut Hotels и производные от них.
Идея создать авиакомпанию для перевозок на юге России появилась в 2016 году. Одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев. Авиакомпания «Азимут» эксплуатирует российские самолеты SSJ100 и полностью работает в российской системе бронирования. Компания базируется в ростовском аэропорту «Платов». По планам, в 2022 году флот авиакомпании будет насчитывать 16 судов, на данный момент у компании в наличии восемь самолетов.
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