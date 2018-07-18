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«Роснано» впервые выплатило государству 50% чистой прибыли
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«Роснано» впервые выплатило государству 50% чистой прибыли 

Ведомости 2 часа назад
«Роснано» выплатило государству дивиденды по итогам 2017 г. в размере 537,5 млн руб., что составляет около 50% чистой прибыли по РСБУ. Об этом говорится в сообщении компании.
Решение о выплате дивидендов было принято Росимуществом на годовом собрании акционеров компании. «Первая выплата дивидендов в пользу государства подтверждает, что самофинансируемая стратегия развития наноиндустрии уже запущена», — приводятся в сообщении слова зампредседателя правления, исполнительного директора «Роснано» Бориса Подольского. Вклад государства в компанию окупился за счет налогов новых производств наноиндустрии, устойчивый финансовый результат впервые позволил «Роснано» перечислить 50% прибыли единственному акционеру — государству.
100% акций «Роснано» владеет Росимущество. Чистая прибыль «Роснано» по итогам 2017 г. по РСБУ составила 1,057 млрд руб.
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