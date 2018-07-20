Фьючерсы на природный газ подорожали во время европейской сессии

Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время европейской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в августе торгуются по цене 2,772 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,11%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,704 долл. и сопротивление — на 2,788 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,04% и торгуется на отметке 94,94 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в сентябре вырос на 0,15%, достигнув отметки 68,34 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в августе вырос на 0,71%, дойдя до уровня 2,1050 долл. за галлон.