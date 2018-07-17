Новак предложил Украине добровольно приостановить арест активов «Газпрома»

Нидерландах, Великобритании. Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов «Газпрома» в Швейцарии

Вместе с тем «Газпром» 14 июня добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения «транзитного» решения, а 28 июня, согласно сообщению российской компании, апелляционный суд в Швеции , несмотря на жалобу «Нафтогаза», оставил в силе эту приостановку.

"В своем выступлении я обозначал вопрос, касающийся в том числе и приостановки ареста имущества, добровольной, до окончательного решения апелляционной инстанции шведского суда", — сказал Новак.

Он отметил, что Россия заинтересована в таком решении вопроса. «Это бы носило конструктивных характер и такой вариант решения вопроса мог бы быть, с точки зрения сроков, в более оптимальный период решен. Но, конечно, не исключается вариант, что мы дождемся решения арбитражного суда», — добавил Новак.

"Сегодня больше обменялись мнениями, обозначили позиции сторон друг другу, сегодня не было задачи какие-то конкретные решения принимать по той или иной позиции, поэтому здесь произошел обмен мнениями", — также сказал он.