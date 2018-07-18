Капитализация Amazon впервые превысила $900 млрд

Капитализация Amazon впервые с момента создания компании в 1994 г. превысила $900 млрд, передает Reuters . Amazon теперь на втором месте после Apple ($935 млрд) по стоимости на фондовом рынке.

Акции Amazon торгуются на уровне $1 858 за бумагу, капитализация компании достигла $902 млрд С начала 2018 года акции компании подорожали более чем на 57%. С того момента, как они начали котироваться на бирже Nasdaq в 1997 г., они подорожали на 123 000%. Инвестор, купивший 1 акцию Amazon за $18 в ходе IPO тогда, сегодня может получить порядка $22 200 на бумагу.