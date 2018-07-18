Суд рассмотрит иск «Укррослизинга» о взыскании $20 млн с метро Киева 9 августа 

Об этом сообщает РИА Новости.
Суд рассмотрит иск в 10.45 (совпадает с мск) председательствующая по делу судья Екатерина Головина. Текста иска и суть исковых требований на сайте суда пока нет.
Ранее украино-российский бизнесмен Павел Фукс купил компанию «Укррослизинг», которая в прошлом году отсудила у «Киевского метрополитена» 1,96 миллиарда гривен (70,4 миллиона долларов) за поставку 100 вагонов в 2010-2013 годах.
Киевский метрополитен заключил договор о поставке вагонов с «Укррослизингом» в 2009 году. Выплаты гарантировались госбюджетом и проводились до 2013 года, однако с 2014 года бюджетные средства не поступали. С 16 марта 2017 года исполнительная служба Минюста заблокировала счета метрополитена по решению судов.
Осенью прошлого года исполнительная служба Украины, которая занимается принудительной реализацией судебных решений, взыскала с «Киевского метрополитена» 155,92 миллиона гривен (около $5,4 млн) в счет погашения части долга перед компанией «Укррослизинг» за поставленные вагоны.