Транзит нефти по трубопроводам Грузии вырос за полгода на 1,1%

На 1,1% в годовом выражении вырос транзит нефти по трубопроводам на территории Грузии по итогам первой половины 2018 года и составил 140,5 млн баррелей, пишет Oilcapital.ru со ссылкой на Грузинскую нефтяную и газовую корпорацию (GOGC).

По итогам второго квартала транзит нефти через Грузию увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1%, а по сравнению со вторым кварталом прошлого года снизился на 0,6%.

За январь-июнь транзит нефти по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в направлении Турции было перекачено 124,3 млн баррелей азербайджанской нефти, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По трубопроводу западного направления Баку-Супса в терминал на черноморском побережье Грузии поставлено 16,2 млн баррелей нефти, или на 4,5% больше, чем за первую половину 2017 года.

В 2017 году транзит нефти через территорию Грузии снизился на 0,9% по сравнению с 2016 годом — до 281,7 млн баррелей.