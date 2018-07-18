Руководство «Нафтогаза» готово пойти на мировую с «Газпромом» 

Руководство украинского «Нафтогаза» не исключает заключения мирового соглашения с «Газпромом» в рамках спора в Стокгольмском арбитраже, если это не помешает переговорам по новому газовому контракту. Об этом заявил глава компании Андрей Коболев.
— Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для «Северного потока — 2», — цитирует Коболева ТАСС.
Глава «Нафтогаза» также отметил, что накануне, 17 июля на переговорах по газу в Берлине, в которых принимали участие Россия, Украина и ЕС, стороны договорились подходить к заключению нового контракта с точки зрения европейского права. Без этого, по мнению Коболева, любой контракт «просто не имеет смысла».
Ранее Пятый канал публиковал мнение эксперта, который счел неадекватным высказывание коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко. Последний заявил во вторник, что споры между «Нафтогазом» и «Газпромом» уже урегулированы, но российская компания не выполняет свои обязательства по выплате компенсации.
В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж постановил, что «Нафтогаз» должен выплатить «Газпрому» 2 миллиарда долларов. А в феврале по другому иску обязал российскую компанию выплатить украинской 4,6 миллиарда долларов. То есть «Газпром» оказался должен «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» с решением суда не согласился и объявил о расторжении контрактов. В мае Украина начала процедуру принудительного взыскания средств с российской компании, однако 13 июня апелляционный суд приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.