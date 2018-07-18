Руководство «Нафтогаза» готово пойти на мировую с «Газпромом»

Руководство украинского «Нафтогаза» не исключает заключения мирового соглашения с «Газпромом» в рамках спора в Стокгольмском арбитраже, если это не помешает переговорам по новому газовому контракту. Об этом заявил глава компании Андрей Коболев

— Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для «Северного потока — 2», — цитирует Коболева ТАСС

Украина и Глава «Нафтогаза» также отметил, что накануне, 17 июля на переговорах по газу в Берлине, в которых принимали участие Россия ЕС , стороны договорились подходить к заключению нового контракта с точки зрения европейского права. Без этого, по мнению Коболева, любой контракт «просто не имеет смысла».

Ранее Пятый канал публиковал мнение эксперта, который счел неадекватным высказывание коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко . Последний заявил во вторник, что споры между «Нафтогазом» и «Газпромом» уже урегулированы, но российская компания не выполняет свои обязательства по выплате компенсации.

В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж постановил, что «Нафтогаз» должен выплатить «Газпрому» 2 миллиарда долларов. А в феврале по другому иску обязал российскую компанию выплатить украинской 4,6 миллиарда долларов. То есть «Газпром» оказался должен «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» с решением суда не согласился и объявил о расторжении контрактов. В мае Украина начала процедуру принудительного взыскания средств с российской компании, однако 13 июня апелляционный суд приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.