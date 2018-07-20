«Нафтогаз» в качестве мировой предложил «Газпрому» выплатить еще $12 млрд 

«Нафтогаз Украины» готов к мировому соглашению только по новым судебным спорам с «Газпромом». Его условием является выплата во внесудебном порядке 12 миллиардов долларов, которые украинская компания требует компенсировать в рамках нового разбирательства по транзиту газа в арбитраже Стокгольма. Об этом коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал в Facebook, передает РИА Новости.
Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в ходе трехсторонних переговоров в Берлине с участием Еврокомиссии, в том числе, затрагивался вопрос мирового соглашения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже. Он отметил, что никаких решений по этому поводу не принято, и скорее всего вопрос будет обсужден дополнительно на следующей встрече в октябре.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения. Кроме того, «Газпром» подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с «Нафтогазом», действующих до конца 2019 года.
Ранее на текущей неделе глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о готовности рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже при условии, что оно не будет мешать переговорам по новому контракту на транзит газа. При этом он не уточнил, что речь идет именно о новых судебных разбирательствах.