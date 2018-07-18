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Роснано впервые выплатило государству 50% чистой прибыли
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Роснано впервые выплатило государству 50% чистой прибыли 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. АО «Роснано» выплатило государству дивиденды по итогам 2017 года в объеме 537,5 млн рублей, что составляет около 50% чистой прибыли по российскому стандарту бухгалтерского учета, сообщает пресс-служба Роснано.
100% акций компании находится в государственной собственности, поэтому соответствующее решение о выплате дивидендов было принято Росимуществом в рамках годового общего собрания акционеров АО «Роснано».
"Первая выплата дивидендов в пользу государства подтверждает, что самофинансируемая стратегия развития наноиндустрии уже запущена. Вклад государства в Роснано окупился за счет налогов, новых производств наноиндустрии, а устойчивый финансовый результат позволил нам впервые распределить половину прибыли единственному акционеру", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления — исполнительного директора УК «Роснано» Бориса Подольского.
АО «Роснано» — один из институтов развития России, создано в марте 2011 года после реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». Управляет активами АО «Роснано» ООО «Управляющая компания „Роснано“, председателем правления которого является Анатолий Чубайс.
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