Роснано впервые выплатило государству 50% чистой прибыли 

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Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры

МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа

Россиянам дадут еще один выходной

Ультиматум Крыма, претензии к самолету Путина и другие события дня