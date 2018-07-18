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Чубайс вернул России прибыль «Роснано»
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Чубайс вернул России прибыль «Роснано» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Компания «Роснано» выплатила дивиденды единственному акционеру в лице государства в размере 537,5 миллиона рублей, что составляет 50 процентов чистой прибыли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Соответствующее решение было принято Росимуществом, на балансе которого находятся акции, во время годового общего собрания акционеров «Роснано».
«Первая выплата дивидендов в пользу государства подтверждает, что самофинансируемая стратегия развития наноиндустрии уже запущена. Вклад государства в Роснано окупился за счет налогов, новых производств наноиндустрии, а устойчивый финансовый результат позволил нам впервые распределить половину прибыли единственному акционеру», — приводятся слова исполнительного директора компании Бориса Подольского
«Роснано» было образовано в 2011 году после реформирования «Российской корпорации нанотехнологий». С 2008 года председателем правления сначала «Российской корпорации нанотехнологий», а затем «Роснано» является бывший вице-премьер правительства Анатолий Чубайс.
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