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Сделка по SABIC может повлиять на сроки IPO Saudi Aramco
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Сделка по SABIC может повлиять на сроки IPO Saudi Aramco 

Прайм 1 час назад
Фото: Вести Экономика
ДОХА, 21 июл — ПРАЙМ. Сделка по покупке доли в нефтехимической корпорации Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) может отсрочить IPO государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, сказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия» главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин ан-Насер.
"Время покупки доли в SABIC будет определено после достижения окончательного соглашения. SABIC — огромная компания, и Aramco нуждается в возможных перспективах, связанных с ней, но пока еще мы находимся на очень ранней стадии обсуждения покупки доли в SABIC. Если сделка состоится, это может повлиять на временные рамки IPO Aramco", — отметил ан-Насер. По его словам, покупка доли в такой нефтехимической корпорации как SABIC может повлиять положительно на «репутацию» Aramco.
В четверг Saudi Aramco подтвердила, что может купить стратегический пакет акций в SABIC в рамках частной сделки. В среду, 18 июля, СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Saudi Aramco еще в прошлом месяце пригласила банки выступить в качестве консультантов в рамках сделки покупки стратегического пакета акций SABIC. По версии источников, сделка обсуждается на правительственном уровне и призвана повысить рыночную оценку Saudi Aramco накануне первичного публичного размещения ее акций (IPO), которое может состояться в 2019 году.
Saudi Aramco в четверг заявила, что в соответствии со стратегией компании по перебалансированию своего портфеля, в частности, двигаясь в сторону сектора переработки и нефтехимической промышленности, Saudi Aramco оценивает ряд возможностей по покупке как местных, так и глобальных компаний.
SABIC — четвертая по величине нефтехимическая компания в мире, в акционерной структуре которой 70% принадлежит суверенному фонду PIF. Рыночная капитализация SABIC составляет 385,2 миллиарда саудовских риалов (более 100 миллиардов долларов).
Saudi Aramco была основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии. В марте министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих подтвердил, что IPO Saudi Aramco может быть перенесено на 2019 год. Предполагается, что в рамках IPO нефтегигант разместит до 5% своих акций.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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