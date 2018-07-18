Saudi Aramco планирует купить стратегическую долю в SABIC в преддверии своего IPO

МОСКВА , 18 июл — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) пригласила банки выступить в качестве консультантов в рамках сделки покупки стратегического пакета акций Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По данным источников, сделка обсуждается на правительственном уровне и призвана повысить рыночную оценку Saudi Aramco накануне первичного публичного размещения ее акций (IPO), которое может состояться в 2019 году.

"Aramco пригласила банки еще в прошлом месяце", — добавляют источники компании.

SABIC — четвертая по величине нефтехимическая компания в мире, в акционерной структуре которой 70% принадлежит суверенному фонду Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF). Рыночная капитализация SABIC составляет 385,2 миллиарда саудовских риялов (более 100 миллиардов долларов).

Saudi Aramco была основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии. В марте министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих подтвердил, что IPO Saudi Aramco может быть перенесено на 2019 год. При этом ранее в СМИ появлялась информация о двухэтапном размещении компании на рынке, которое должно было начаться в 2018 году. Предполагается, что в рамках IPO нефтегигант разместит до 5% своих акций.