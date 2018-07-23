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Saudi Aramco может купить до 70% в SABIC
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СМИ: Saudi Aramco может купить до 70% в нефтехимической SABIC 

Прайм 28 минут назад
Фото: Reuters
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco нацелена на приобретение контрольной доли в нефтехимической корпорации королевства Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два осведомленных источника.
В частности, нефтяной гигант обдумывает покупку всей доли суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) в SABIC, которая составляет 70%, сообщили источники. Однако если этот план не удастся, то Saudi Aramco в итоге просто может купить долю более 50% в нефтехимической корпорации, став ее мажоритарным акционером.
"Никакого окончательного решения по поводу размера доли пока принято не было, поскольку переговоры еще на очень ранней стадии", — сообщает Рейтер, ссылаясь на слова источников.
Отмечается, что Saudi Aramco отказалась от комментариев агентству, а PIF не ответил на запрос.
Ранее в июле Saudi Aramco сообщила, что может купить стратегический пакет акций в SABIC, однако не нацелена на покупку публичных акций нефтехимической корпорации. Отмечалось, что все обсуждения пока на очень ранней стадии.
Как писали СМИ, сделка призвана повысить рыночную оценку Saudi Aramco накануне первичного публичного размещения ее акций (IPO), которое может состояться в 2019 году. При этом позднее глава Saudi Aramco Амин ан-Нассер заявил, что данная сделка может отсрочить проведение IPO.
SABIC — четвертая по величине нефтехимическая компания в мире, в акционерной структуре которой 70% принадлежит суверенному фонду PIF. Рыночная капитализация SABIC составляет 385,2 миллиарда саудовских риалов (более 100 миллиардов долларов).
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