Ещё
Ryanair из-за забастовки пилотов отменит 600 рейсов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ryanair из-за забастовки пилотов отменит 600 рейсов 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бюджетная авиакомпания (лоукостер) Ryanair сообщила об отмене до 300 рейсов в день в среду и в четверг на следующей неделе из-за забастовки пилотов, об этом говорится в заявлении компании.
Отменяемые рейсы должны были следовать по маршрутам в Бельгию, Португалию и Испанию и обратно. «Отмены этих рейсов затронут примерно 12% пассажиров Ryanair. Все эти пассажиры получили рекомендации об альтернативных маршрутах в период семи дней перед 25, 26 июля, или семи дней после этих дат», — отмечает компания.
Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек. Ранее компания подтвердила, что вынуждена будет отменить 24 рейса между Британией и Ирландией в пятницу, также из-за забастовки пилотов. Компания также отменяла рейсы на прошлой неделе.
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры233
Азовское море предложили заминировать77
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа245
Россиянам дадут еще один выходной234
Ультиматум Крыма, претензии к самолету Путина и другие события дня3
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение