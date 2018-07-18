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«Нафтогаз» готов рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом»
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«Нафтогаз» готов рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Украинская компания «Нафтогаз» готова рассмотреть возможность заключить мировое соглашение с „Газпромом“ в рамках спора в Стокгольмском арбитраже, если это не помешает переговорам по новому газовому контракту. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев, передаёт ТАСС.
»Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для «Северного потока — 2 », — сказал глава «Нафтогаза».
По его словам, на прошедших в Берлине во вторник трехсторонних переговорах с участием РФ, ЕС и Украины, стороны фактически согласовали подход, который предусматривает, что новый контракт должен будет регулироваться европейским правом.
«Без его применения на украинском рынке газа любой контракт с «Газпромом» просто не имеет смысла», — сказал Андрей Коболев.
Кроем того, глава компании подчеркнул необходимость донести до европейских партнеров, что данный процесс «нельзя считать индульгенцией для строительства „Северного потока — 2“».
На переговорах по поставкам и транзиту газа через Украину, которые состоялись 17 июля, Россию представляли глав Минэнерго Александр Новак и руководитель Газпрома Алексей Миллер, Евросоюз — вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, от Киева были Андрей Коболев и глава МИД Украины Павел Климкин.
Встреча проводилась в связи с окончанием срока действия контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом» о поставках газа на Украину и о его транзите в ЕС, а также на фоне строительства газопровода «Северный поток — 2».
Александр Новак по итогам переговоров заявил, что российская сторона готова продлить действующий контракт с украинской компанией на транзит газа, либо заключить новый. Он назвал трёхсторонние переговоры «конструктивными». Министр также указал, что мировое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом» не исключено, но решений пока не принято, стороны продолжат переговоры осенью.
Павел Климкин в свою очередь исключил возможность достижения компромисса с «Газпромом» по уже вынесенным Стокгольмским арбитражем решениям.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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