«Нафтогаз» считает невозможным мировое соглашение с «Газпромом» по принятым судом решениям 

«Нафтогаз Украины» считает невозможным заключение мирового соглашения с «Газпромом» по спорам на поставку газа на Украину и транзит российского газа через территорию Украины, решения по которым вынес Стокгольмский арбитраж, заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«По «мировому соглашению» с «Газпромом». Как мы сказали «Газпрому» на трехсторонней встрече, мировое соглашение по уже принятому арбитражем решению не представляется возможным. Это даже противоречит сути мировых соглашений — нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения арбитражем», — написал Витренко на своей странице в Facebook.