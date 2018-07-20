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«Нафтогаз» считает невозможным мировое соглашение с «Газпромом» по принятым судом решениям
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«Нафтогаз» считает невозможным мировое соглашение с «Газпромом» по принятым судом решениям 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
«Нафтогаз Украины» считает невозможным заключение мирового соглашения с «Газпромом» по спорам на поставку газа на Украину и транзит российского газа через территорию Украины, решения по которым вынес Стокгольмский арбитраж, заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«По «мировому соглашению» с «Газпромом». Как мы сказали «Газпрому» на трехсторонней встрече, мировое соглашение по уже принятому арбитражем решению не представляется возможным. Это даже противоречит сути мировых соглашений — нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения арбитражем», — написал Витренко на своей странице в Facebook.
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