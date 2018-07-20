«Нафтогаз» считает невозможным мировое соглашение с «Газпромом» по принятым судом решениям

«По «мировому соглашению» с «Газпромом». Как мы сказали «Газпрому» на трехсторонней встрече, мировое соглашение по уже принятому арбитражем решению не представляется возможным. Это даже противоречит сути мировых соглашений — нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения арбитражем», — написал Витренко на своей странице в Facebook.