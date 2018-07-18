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Экс-чиновник Минкомсвязи возглавил СП «Ростеха» и «Цитадели»
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Экс-чиновник Минкомсвязи возглавил СП «Ростеха» и «Цитадели» 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Гендиректором совместного предприятия «Ростеха» и компании «Цитадель», научно-производственной компании «Криптонит», стал бывший замдиректора департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Вартан Хачатуров. Это следует из сообщения «Ростеха».
О партнерстве «Ростеха» и «Цитадели» стало известно на прошлой неделе. «Криптонит» будет создавать гражданские IT-продукты на базе военных разработок в области информационной безопасности, говорилось в сообщении « Ростеха». Основными сферами деятельности компании станут криптография и квантовые вычисления, машинное обучение и хранилища больших данных, безопасность решений на основе технологии блокчейн, телекоммуникационные стандарты и их безопасность. Начальные инвестиции в создание компании составят более 4 млрд руб.
В базе СПАРК научно-производственной компании «Криптонт» с такими совладельцами пока что не значится. Зато есть компания «Криптонит», которая на 100% принадлежит Антону Черепенникову — совладельцу «Цитадели». Первоначально Черепенников известен как основатель киберспортивной компании Virtus.pro, в которую совладелец холдинга USM (контролирующий акционер «Мегафона») Алишер Усманов вложил $100 млн  «Цитадель» — партнер «Ростеха» в производстве систем для исполнения закона Яровой. Ей принадлежит 24,5% компании «Национальные технологии» (она и выпускает оборудование), а доля «Ростеха» составляет 51%. Закупки этого оборудования уже начал «Мегафон».
Вартан Хачатуров не чужд регулированию исполнения закона Яровой. На портале обсуждения нормативно-правовых актов он фигурирует как разработчик проекта приказа Минкомсвязи, который описал требования к IT-системам для исполнения закона Яровой организаторами распространения информации. Эти системы предназначены для передачи правоохранительным органам данных пользователей.
Хачатуров сообщил об увольнении из Минкомсвязи 1 июня этого года, вскоре после смены министра.
Вартан Хачатуров и представитель «Цитадели» отказались от комментариев.
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