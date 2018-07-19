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ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на август
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ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на август 

Банки.ру 34 минуты назад
Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на август. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в четверг.
Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 июля 2018 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.
Базовая доходность вкладов в рублях до востребования ина срок от 181 дня до года выросла (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,074 процентного пункта и 0,045 п. п. соответственно, а на все остальные сроки — снизилась на 0,08—0,415 п. п.
Продуктовый виджет
Базовая доходность вкладов в рублях, %
До востребования
На срок до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до года
Свыше года
5,735  7,074  7,060  7,473  Август
5,809  6,265  6,994  7,105  7,204  По долларовым вкладам на срок до 90 дней базовая доходность уменьшилась на 0,106 п. п., а по депозитам до востребования и на остальные сроки — повысилась на 0,273—0,357 п. п.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
До востребования
На срок до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до года
Свыше года
0,472  1,704  2,357  3,143  Август
0,829  1,454  1,994  2,696  3,416  Базовая доходность вкладов в евро до востребования не изменилась, срочных депозитов — выросла на 0,133—0,215 п. п.
Базовая доходность вкладов в евро, %
До востребования
На срок до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до года
Свыше года
0,016  0,125  0,187  0,308  0,344  Август
0,016  0,506  0,505  Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
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