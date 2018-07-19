ЦБ: Банк «Траст» не будет принимать вклады, его обязательства передавать не планируется

"Он будет выплачивать вклады. Мы не можем этих вкладчиков куда-нибудь принудительно передать. Кто-то из них будет переходить в группу «Открытие». Если вкладчик затем захочет перейти в какой-нибудь другой банк — никто ему не запрещает", — сказал Поздышев.

По его словам, передачи активов и обязательств банка «Траст» не будет.

"Это один из этапов преобразования банка «плохих долгов» в фонд непрофильных активов, то есть новых вкладов он принимать не будет, а по старым будет обслуживать — по тем условиям и ставкам", — резюмировал Поздышев.