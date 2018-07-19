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ЦБ: Банк «Траст» не будет принимать вклады, его обязательства передавать не планируется
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ЦБ: Банк «Траст» не будет принимать вклады, его обязательства передавать не планируется 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Банк «Траст» больше не будет принимать новые вклады, но продолжит обслуживать клиентов по старым, при этом механизм передачи обязательств банка не планируется, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.
"Он будет выплачивать вклады. Мы не можем этих вкладчиков куда-нибудь принудительно передать. Кто-то из них будет переходить в группу «Открытие». Если вкладчик затем захочет перейти в какой-нибудь другой банк — никто ему не запрещает", — сказал Поздышев.
По его словам, передачи активов и обязательств банка «Траст» не будет.
"Это один из этапов преобразования банка «плохих долгов» в фонд непрофильных активов, то есть новых вкладов он принимать не будет, а по старым будет обслуживать — по тем условиям и ставкам", — резюмировал Поздышев.
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