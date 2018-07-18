«ВИМ-Авиа» погасила большую часть долга по зарплате перед сотрудниками 

«С апреля это уже третья выплата за счёт поступившего на расчётный счёт возврата НДС в размере 355,25 млн рублей. В настоящее время руководством авиакомпании выплачено более 507 млн Таким образом, долг по заработной плате погашен более чем на две трети», — сообщили представители перевозчика.
В октябре прошлого года «ВИМ-Авиа» прекратила полёты из-за финансовых проблем. По данным Росавиации, её кредиторская задолженность — 10 млрд рублей. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца компании Рашида Мурсекаева и бывшего финансового директора Алевтину Калашникову. До этого оба покинули Россию, поэтому были объявлены в международный розыск.