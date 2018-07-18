Американцы заплатили банкам более $100 млрд за последний год

Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Американцы заплатили банкам около $104 млрд в виде процентов по кредитным картам и пошлин за последний год, что на 11% больше, чем за последний год, и на 35% за последние пять лет, сообщает сайт MagnifyMoney в котором анализируются данные Федерального страхования депозитов Корпорации (FDIC) до марта 2018 года. Как отмечает Marketwatch плохая новость заключается в том, что это число, скорее всего, только возрастет в этом году. Федеральная резервная система (ФРС) прогнозирует четыре повышения процентных ставок (один раз в три месяца) в 2018 году. ФРС уже увеличила процентные ставки два раза в этом году до 1,75% и 2%. Когда ФРС повышает ставки, долги по кредитным картам становятся дороже, потому что банки часто переносят эти более высокие ставки на клиентов. Потребители с задолженностью по кредитным картам, скорее всего, заплатят в этом году дополнительные $2,2 млрд в виде процентных платежей из-за последнего повышения ставок, как вычислили на сайте CompareCards.