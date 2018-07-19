В Башкирии приставы арестовали имущества на 6,6 млрд рублей

За первое полугодие 2018 года в Башкирии судебными приставами арестовано имущество в рамках 10, 4 тысяч ИП на сумму 6,6 млрд рублей. Для сравнения за тот же период прошлого года эти показатели составляли соответственно 9,5 тысяч арестов на сумму 4,4 млрд рублей. Об этом сообщает УФССП по РБ.

— Наблюдаем небольшой рост по штрафам в сравнении с АППГ (50 тысяч), но пик поступления пройден. Дисциплина платежей по штрафам и небольшим суммам существенно выросла. Если в 2016 году добровольно было погашено сумма задолженности в рамках 84 тысяч ИП, в 2017 — 170 тысяч, то в 2018 за тот же период уже в рамках 217 тысяч ИП, — уточнили в службе судебных приставов.

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