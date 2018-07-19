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Disney выиграл спор за 21st Century Fox
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Comcast отказался от борьбы с Walt Disney за 21st Century Fox 

Прайм 50 минут назад
Фото: Reuters
Американский кабельный оператор Comcast Corp. сообщил, что отказывается от покупки активов 21st Century Fox, принадлежащие Fox — медиаимперии Руперта Мердока, уступая в борьбе с Walt Disney, говорится в сообщении компании.
"Comcast не намерен продолжать добиваться покупки активов 21st Century Fox, вместо этого планируем сфокусироваться на оферте Sky", — говорится в сообщении.
Теперь активы приобретет конкурирующая компания Walt Disney, который в июне повысила цену предложения до 71,3 миллиарда долларов, то есть почти на треть по сравнению с предложением декабря. Comcast же ранее предлагал 65 миллиардов долларов наличными за покупку этого актива.
"Comcast сегодня опубликовал объявление, содержащее условия увеличения предлагаемых денежных средств для покупки акционерного капитала Sky до 14,75 фунта за акцию", — также говорится в заявлении.
Таким образом, эта британская компания теперь оценена в 26 миллиардов фунтов стерлингов (34 миллиарда долларов).
Теперь Comcast будет конкурировать с корпорацией Fox за Sky. Comcast проявил интерес к покупке Sky в феврале. До этого, в декабре 2016 года, Мердок, уже владеющий 39% акций Sky, подал заявку на покупку остальных 61%.
Ранее Comcast была готова заплатить 12,5 фунта за одну акцию Sky. В среду кабельного оператора обошла Fox, предложив 14 фунтов за бумагу Sky и оценив таким образом медиакомпанию в 24,5 миллиарда фунтов (32,5 миллиарда долларов). Comcast уже получил разрешение на покупку Sky от регуляторов в ЕС, Австрии, Германии и Италии, отмечается в релизе.
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