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«Нафтогаз» может рассмотреть мировое соглашение по судам с «Газпромом»
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«Нафтогаз» может рассмотреть мировое соглашение по судам с «Газпромом» 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что компания готова рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с "Газпромом". Об этом сообщает РИА «Новости».
"Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для «Северного потока — 2», — сказал Коболев.
Ранее коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что компания продолжит принудительное взыскание долга с «Газпрома».
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