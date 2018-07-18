«Нафтогаз» может рассмотреть мировое соглашение по судам с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что компания готова рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с "Газпромом" . Об этом сообщает РИА «Новости».

"Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для «Северного потока — 2», — сказал Коболев.