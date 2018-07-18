Ещё
«Нафтогаз» решил помириться с Москвой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Нафтогаз» готов рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP
"Нафтогаз Украины" готов рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, но только при условии, что оно не будет мешать переговорам по новому контракту на транзит газа, заявил глава украинской госкомпании Андрей Коболев.
"Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши (России — ред.) предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для "Северного потока-2", — цитирует Коболева пресс-служба "Нафтогаза".
Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в ходе трехсторонних переговоров в Берлине с участием Еврокомиссии, в том числе, затрагивался вопрос мирового соглашения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже. Он отметил, что никаких решений по этому поводу не принято, и скорее всего вопрос будет обсужден дополнительно на следующей встрече в октябре.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа211
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры210
Россиянам дадут еще один выходной214
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа231
Афганистан захотел извинений от России193
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение