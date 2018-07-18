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Кузнецкбизнесбанк снизил ставки по программе кредитования МСБ «Точка опоры»
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Кузнецкбизнесбанк снизил ставки по программе кредитования МСБ «Точка опоры» 

Банки.ру 55 минут назад
Кузнецкбизнесбанк внес изменения в программу кредитования для малого и среднего бизнеса «Точка опоры».
Ставки снижены с 12%—19% годовых до 11%—17% годовых. Окончательный размер ставки устанавливается индивидуально на основании комплексной оценки, предложенного обеспечения, вида и срока предоставления кредита, кредитной истории и степени сотрудничества с банком.
Продуктовый виджет
Кредит может быть предоставлен в сумме от 100 тыс. до 5 млн рублей, на срок до 5 лет в зависимости от вида финансирования — овердрафт, кредит или кредитная линия с разными вариантами погашения долга.
«Это достаточно интересный продукт банка с широкими диапазоном ставок и большими возможностями использования привлеченных ресурсов, начиная от пополнения оборотных средств и заканчивая приобретением имущества и развитием бизнеса», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
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