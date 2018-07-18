Избавились от кредитов: Новосибирская область сократила госдолг на четыре миллиарда

За полгода государственный долг Новосибирской области снизился почти на 4 миллиарда рублей: регион полностью расплатился по кредитам.

К 1 июля 2018 года долг региона составлял 43,2 миллиарда рублей — это на 3,9 миллиарда меньше, чем шесть месяцев назад. На начало января эта сумма достигала 47,1 миллиарда рублей, сообщается в долговой книге на сайте министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области.

Если в начале года у региона были долги перед банками по 58 кредитам, то сейчас такой задолженности у Новосибирской области нет вообще. Долг по ценным бумагам сократился с 16,1 до 15,1 миллиарда рублей.