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Избавились от кредитов: Новосибирская область сократила госдолг на четыре миллиарда
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Избавились от кредитов: Новосибирская область сократила госдолг на четыре миллиарда 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
За полгода государственный долг Новосибирской области снизился почти на 4 миллиарда рублей: регион полностью расплатился по кредитам.
К 1 июля 2018 года долг региона составлял 43,2 миллиарда рублей — это на 3,9 миллиарда меньше, чем шесть месяцев назад. На начало января эта сумма достигала 47,1 миллиарда рублей, сообщается в долговой книге на сайте министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области.
Если в начале года у региона были долги перед банками по 58 кредитам, то сейчас такой задолженности у Новосибирской области нет вообще. Долг по ценным бумагам сократился с 16,1 до 15,1 миллиарда рублей.
Объём долга перед федеральным бюджетом напротив вырос с 19 до 28,1 миллиардов рублей: 9 миллиардов регион должен Управлению федерального казначейства по Новосибирской области, а оставшуюся сумму — Министерству финансов РФ.
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