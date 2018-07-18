Cтоит ли ждать притока иностранных инвестиций в Россию?

Какова связь между макроэкономикой, динамикой основных индикаторов, таких, например, как ВВП или промышленное производство, и иностранными инвестициями и капитализацией компаний? Давайте сегодня подробно рассмотрим эту интересную тему.

В июльском отчёте Международного валютного фонда (МВФ) World Economic Outlook отмечается, что до конца текущего десятилетия мировая экономика будет стабильно расти на 3,9%. Рост экономик развитых стран начинает замедляться, в следующем году он снизится на 0,2%, до 2,2%. Emerging markets к этому сроку могут ускориться на 0,4%, до 5,1%. Некоторые экономисты ожидают, что новый тренд приведёт к глобальному смещению интереса в инвестициях. Инвесторы могут предпочесть активы развивающихся государств, в том числе и России . Напомним, Россия — шестая экономика мира (ВВП по ППС).

Однако мы принципиально не согласны с данной точкой зрения. Давно отмечено, что прямой связи между поведением инвесторов и котировками акций и экономическим ростом нет. Например, в 1996-1997 годах, после «шоковой терапии» Егора Гайдара и падения примерно в два раза, российская экономика стагнировала, а рынок акций взлетел до небес. Дорожали даже акции компаний, в которых по полгода не платили зарплату. Учитывая рост ставки ФРС США и возможное в будущем увеличение ставки ЕЦБ , для развивающихся рынков наступают не самые лучшие времена.

Что касается России, то здесь главное — политика. Если отменят санкции и уйдут внешнеполитические риски, котировки российских акций сильно вырастут, примерно в 1,5-2 раза. Однако пока это смотрится фантастично. Холодная война в самом разгаре. Конфликт на востоке Украины , который является одной из главных причин низкой капитализации российских холдингов и заниженных доходов финансовых компаний, заморожен, но готов вспыхнуть в любой момент. К тому же у России с США серьезные разногласия по вопросам Сирии и участия в сирийской истории Ирана

«Роснефть», Долларовый индекс РТС составляет сейчас 1150 пунктов, при этом исторический максимум 2008 года находится на отметке 2500 пунктов. Впрочем, если мир действительно ждет точка бифуркации, то российские акции могут стать не самым плохим способом для долгосрочных вложений. За ведущими российскими компаниями ( «Газпром» «Аэрофлот» и т.д.) стоят вечные ценности — большие основные фонды и значительный процент на ключевых профильных рынках сбыта. Без них просто нельзя себе представить ни российскую, ни мировую экономику. Например, доля «Газпрома» на европейском рынке в текущем году может достичь 35%.

Возможно, инвесторы в кризис обратят внимание не только на золото, но и на акции промышленных гигантов, в том числе и из России.