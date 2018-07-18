Гурьев признан лучшим гендиректором в химотрасли развивающихся стран ЕМЕА

В рейтинге также отмечены сама компания «ФосАгро», ее финансовый директор и глава IR.

В пресс-релизе говорится, что рейтинг, охватывающий 12 бизнес-секторов, основан на голосовании более пятисот аналитиков и управляющих из примерно трехсот компаний, оперирующих активами в развивающихся странах общей стоимостью почти 300 миллиардов долларов. Участники опроса могли назвать до четырех компаний с высокими достижениями в области корпоративного управления, раскрытия информации и взаимодействия с инвесторами и акционерами. В частности, оценивались публичность высшего руководства, своевременный и надлежащий формат раскрытия финансовой информации, оперативные ответы на запросы, конструктивные конференц-звонки, лучшие практики управления компанией и полезность отчетов по показателям ESG и социально ответственного инвестирования (SRI).

"В ежегодном опросе мирового инвестиционного сообщества Institutional Investor формируется сильная «фаланга» компаний и лидеров, преуспевающих в решении проблем и делящихся взглядами и стратегией своих компаний с инвесторами". — сказала директор по продажам и разработке продуктов EMEA в Institutional Investor Амани Корайем, слова которой цитирует пресс-служба «ФосАгро».

По словам генерального директора холдинга Андрея Гурьева, компания нацелена на создание дополнительной стоимости для акционеров — как путем стратегии органического роста и ведения социально ответственного бизнеса, так и благодаря поддержанию высочайших стандартов прозрачности и корпоративного управления.