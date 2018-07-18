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Н. Сергунина: Москва нарастила объемы товарооборота с 10 крупнейшими странами-партнерами в 2018 г.
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Н. Сергунина: Москва нарастила объемы товарооборота с 10 крупнейшими странами-партнерами в 2018 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Москва нарастила объемы товарооборота с 10 крупнейшими странами-партнерами в 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.
«За первые пять месяцев 2018 г. товарооборот Москвы с десяткой крупнейших стран-партнеров увеличился более чем на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года и превысил 75 млрд долл. На долю десяти крупнейших стран приходится более 60% от общего товарооборота Москвы. Объемы торговли с Китаем в январе-мае достигли 20,3 млрд долл., что на 6,2 млрд долл. больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Положительную динамику показывает товарооборот с Германией, в этом году он достиг 13,6 млрд долл», — приводятся слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной. В департаменте отметили, что лидируют в рейтинге торговых партнеров также Нидерланды (7,9 млрд долл.) и Италия (6,5 млрд долл.).
В свою очередь руководитель столичного департамента экономики Владимир Ефимов отметил, что бизнес Москвы укрепляет свою позицию на мировом рынке. «Начало этого года стало удачным для торговых партнеров Москвы. Столичный бизнес активно наращивает свое присутствие на традиционных рынках, укрепляя позиции. Одновременно положительная динамика торговых отношений подтверждает стабильность экономики Москвы, демонстрирует доверие к ней со стороны мировых деловых партнеров», — отметил он.
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