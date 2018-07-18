Н. Сергунина: Москва нарастила объемы товарооборота с 10 крупнейшими странами-партнерами в 2018 г. 

Агентство «Москва»: последние новости

«Горячую линию» запустили в Подмосковье для дольщиков объектов Urban Group

Более 111 млрд руб. материнского капитала выплатили семьям Московского региона с 2007 г.

Количество международных почтовых отправлений в Москве выросло на 40% за время ЧМ-2018