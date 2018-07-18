«Саратовские авиалинии» расторгают договоры лизинга и возвращают Ан-148

САРАТОВ , 18 июля. / ТАСС /. Компания «Саратовские авиалинии» расторгает ранее заключенные договоры лизинга и возвращает самолеты Ан-148 в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта перевозчика и прекращением полетов, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"С компанией GECAS — американским лизингодателем — были подписаны контракты на получение в первой половине 2018 года двух Embraer ERJ190-200, а в июле — одного Boeing 737-800 к уже имеющимся двум Embraer-190. Эти договоры лизинга расторгнуты. Кроме того, договоры субаренды на пять воздушных судов Ан-148-100В с авиакомпанией «Россия» в процессе расторжения", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в авиапарке «Саратовских авиалиний» также числятся пять самолетов Як-42, которые являются собственностью компании. «Самолеты Як-42 сейчас остаются на территории саратовского аэропорта, решение по ним пока не приняты», — отметила представитель компании.