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«Саратовские авиалинии» расторгают договоры лизинга и возвращают Ан-148
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«Саратовские авиалинии» расторгают договоры лизинга и возвращают Ан-148 

ТАСС 2 часа назад
САРАТОВ, 18 июля. /ТАСС/. Компания «Саратовские авиалинии» расторгает ранее заключенные договоры лизинга и возвращает самолеты Ан-148 в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта перевозчика и прекращением полетов, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе перевозчика.
"С компанией GECAS — американским лизингодателем — были подписаны контракты на получение в первой половине 2018 года двух Embraer ERJ190-200, а в июле — одного Boeing 737-800 к уже имеющимся двум Embraer-190. Эти договоры лизинга расторгнуты. Кроме того, договоры субаренды на пять воздушных судов Ан-148-100В с авиакомпанией «Россия» в процессе расторжения", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в авиапарке «Саратовских авиалиний» также числятся пять самолетов Як-42, которые являются собственностью компании. «Самолеты Як-42 сейчас остаются на территории саратовского аэропорта, решение по ним пока не приняты», — отметила представитель компании.
По результатам внеплановых проверок Росавиации, организованных после катастрофы 11 февраля 2018 года с самолетом «Саратовских авиалиний» в Подмосковье, ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании. «Саратовские авиалинии» прекратили полеты 31 мая.
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