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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» мировую в обмен на $12 млрд
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» мировую в обмен на $12 млрд 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В «Нафтогазе» заявили, что готовы пойти на мировое соглашение с «Газпромом», если та во внесудебном порядке выплатит украинской компании $12 млрд
«Нафтогаз» готов пойти на мировое соглашение с «Газпромом», если российский холдинг выплатит $12 млрд Об этом на своей странице в Facebook написал коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.
По его словам, сумма, которую «Нафтогаз» требует от «Газпрома» по новым арбитражным процессам, превышает $12 млрд
«Наши требования являются обоснованными, мы уверены в нашей юридической позиции», — говорится в сообщении.
Стогкольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» штраф в размере порядка $2,6 миллиарда, а также в течение 2018-2019 годов прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов кубометров голубого топлива в год. Позже российская компания обжаловала данное решение, в июне суд приостановил процедуру принудительного взыскания средств с холдинга.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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