«Нафтогаз» предложил «Газпрому» мировую в обмен на $12 млрд

«Нафтогазе» заявили, что готовы пойти на мировое соглашение с «Газпромом» , если та во внесудебном порядке выплатит украинской компании $12 млрд

«Нафтогаз» готов пойти на мировое соглашение с «Газпромом», если российский холдинг выплатит $12 млрд Об этом на своей странице в Facebook написал коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко

По его словам, сумма, которую «Нафтогаз» требует от «Газпрома» по новым арбитражным процессам, превышает $12 млрд

«Наши требования являются обоснованными, мы уверены в нашей юридической позиции», — говорится в сообщении.