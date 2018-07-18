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«Нафтогаз» и «Газпром» готовятся к новому многомиллиардному иску
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«Нафтогаз» и «Газпром» готовятся к новому многомиллиардному иску 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз», на своей странице в Facebook рассказал о ближайших планах предприятия.
«Нафтогаз» не собирается отказываться от планов по принудительному взысканию долга с российской компании «Газпром». Для этого украинская сторона будет опираться на решения стокгольмского арбитража. Такое заявление сделал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, сообщают РИА Новости.
Речь идет о взыскании 2,6 млрд долларов с компании «Газпром» согласно предыдущих решений арбитражного суда в Стокгольме. Кроме того, украинский чиновник заявил о подаче нового иска в арбитраж с требованием выплаты компенсаций от якобы имевшего место занижения тарифа в 2018-2019 годах на 11,6 млрд долларов. Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook.
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