Ещё
ВТБ может отказаться от покупки банка «Возрождение»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянам дадут еще один выходной
Россиянам дадут еще один выходной

ВТБ может отказаться от покупки банка «Возрождение» 

Rambler News Service 26 минут назад
ВТБ может отказаться от покупки банка «Возрождение» из-за ареста активов братьев Ананьевых судом в Лондоне, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин на Moscow Urban Forum. По его словам, до этого ареста ВТБ был уже на завершающей стадии переговоров.
«Мы, в принципе, планируем, если актив будет чистый от всех юридических требований. «На сегодня возникли обстоятельства в Лондоне, мы будем изучать. Если эти обстоятельства будут непреодолимы, значит, мы не будем покупать (банк „Возрождение“. — RNS). Если вопрос будет решен… тогда мы работу продолжим. Мы, в принципе, были на завершающей стадии», — сказал он.
Rambler News Service: последние новости
Еврокомиссия оштрафовала Google на €4,3 млрд Суд отложил рассмотрение кассации банка «Югра» на 15 августа В АТОР назвали отказ Booking.com от обслуживания крымских гостиниц закономерным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»109
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии365
У Крымского моста появится конкурент91
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры14
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение