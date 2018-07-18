ВТБ может отказаться от покупки банка «Возрождение»

ВТБ может отказаться от покупки банка «Возрождение» из-за ареста активов братьев Ананьевых судом в Лондоне, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин на Moscow Urban Forum. По его словам, до этого ареста ВТБ был уже на завершающей стадии переговоров.

«Мы, в принципе, планируем, если актив будет чистый от всех юридических требований. «На сегодня возникли обстоятельства в Лондоне, мы будем изучать. Если эти обстоятельства будут непреодолимы, значит, мы не будем покупать (банк „Возрождение“. — RNS). Если вопрос будет решен… тогда мы работу продолжим. Мы, в принципе, были на завершающей стадии», — сказал он.