ВТБ откроет офис без персонала

ВТБ откроет в Москве офис без персонала

ВТБ планирует открыть в Москве первый офис банка, в котором обслуживать клиентов будут технические устройства, а не специалисты, рассказал глава ВТБ Андрей Костин , выступая на Московском урбанистическом форуме.

"В ближайшее время планируем в Москве открыть первый такой офис, не очень практичный — просто чтобы людям показать, что такое офис без людей", — сказал он.

Минимизация участия операциониста как промежуточного звена в коммуникации между банком и его клиентом является общемировой тенденцией, свойственной также и российскому финсектору. Так, дистанционным и онлайн-банкингом пользуются 44% клиентов российских банков, причем за последние два года их доля почти удвоилась, сообщила накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина . По данным ЦБ, два года назад 23% клиентов пользовались интернет— банкингом, в прошлом году их был 31%, в этом году уже (на середину года) — 44%.

Дистанционные услуги прочно вошли в повседневную жизнь россиян: они совершают от трети до половины транзакций через удаленные каналы связи, также как и смотрят трансляцию футбольных матчей в онлайне, сказал Костин. Однако традиционные офисы в любом случае останутся в городском ландшафте, уверен он.