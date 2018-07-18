Костин: ВТБ купит «Возрождение», если актив будет чист от требований

"Мы далеко продвинулись в согласовании этой сделки и с акционерами, и с ЦБ , однако возникли новые обстоятельства в виде решения суда в Лондоне", — пояснил Костин.

Ранее стало известно, что суд в Лондоне по иску инвесторов "Промсвязьбанка" , владевшего его еврооблигациями, заблокировал все операции по активам братьев Ананьевых.

"Мы пока еще не имели достаточно времени, чтобы, в том числе с помощью английских юристов, проанализировать последствия. Безусловно, сделка может состояться только в условиях, когда актив будет очищен и гарантирован от всех возможных правовых последствий, или требований со стороны кого-либо. Если этого не произойдет, значит нет никакой сделки. Мы «грязный» актив не будем брать никогда, поэтому нужно какое-то время либо для определения, что он чист, либо для расчистки его. Либо, если это невозможно, то мы эту тему закрываем", — отметил Костин.

Ранее Костин говорил, что ВТБ может закрыть сделку по покупке банка «Возрождение» в III квартале 2018 г.

Банк «Возрождение» через группу офшоров входит в число банковских активов компании Promsvyaz Capital B. V. братьев Ананьевых. Ранее в их числе был и «Промсвязьбанк», который с начала 2018 г. проходит санацию через Фонд консолидации банковского сектора.

Согласно предписанию ЦБ к 4 июня Promsvyaz Capital B. V. должен был снизить свою долю в уставном капитале «Возрождения» максимум до 10%. До этого момента Promsvyaz Capital B. V. ограничен в участии в управлении кредитной организацией. Через свои офшоры компания имеет права голоса только по акциям, не превышающим совокупно 10% в уставном капитале банка.

[ССЫЛКИПОТЕМЕ=СЛЕВА] [URL=https://www.vestifinance.ru/articles/102154] Экс-глава «Промсвязьбанка» Ананьев распродает активы [/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Банк «Возрождение» в 2015 г. вошел в состав холдинга «Промсвязькапитал». Тогда «Промсвязькапитал» приобрел контрольный пакет «Возрождения» и сейчас владеет 52,73% обыкновенных акций кредитного учреждения. С этого времени между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций и т. д.

В октябре 2017 г. владельцы «Промсвязьбанка» и банка «Возрождение» отказались от объединения, а в декабре 2017 г. Банк России ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию. Через месяц братья Алексей Дмитрий Ананьевы разделили активы, сообщали ранее «Вести. Экономика».

После докапитализации «Промсвязьбанк» перешел к госкорпорации «АСВ». На его базе создается опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.