«Нафтогаз»: суд в Швеции отклонил аргументы Газпрома; об авторстве решения по транзиту газа 

В украинской компании «Нафтогаз» заявили, что Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил аргументы Газпрома, полученные после лингвистической экспертизы, по поводу авторства решения арбитража в споре по транзиту газа, передаёт ТАСС.
«Главный аргумент в апелляции россиян по «лингвистической экспертизе» суд уже отклонил», — сообщила украинская компания в своём Twitter.
В феврале текущего года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между Газпромом и «Нафтогазом» по контракту на транзит газа через Украину. Суд обязал российский газовый холдинг выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов за недопоставку объёмов по транзиту. В конце мая «Нафтогаз» проинформировал, что начал взыскивать штраф через арест активов Газпрома в Британии, Швейцарии и Нидерландах.
В конце марта 2018 года Газпром подал в Апелляционный суд в Швеции ходатайство о полной отмене решения арбитража. Компания объяснила подачу апелляции процессуальными нарушениями, которые были допущены арбитрами при вынесении решения.
К изучению ситуации Газпром привлёк лингвиста, по оценке которого значительная часть решения была написана не арбитрами, а иным лицом. В компании отметили, что заключение эксперта об авторстве решения по транзиту является новым доказательством нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты Стокгольма, что даёт основания для полной отмены дела.