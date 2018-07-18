«Нафтогаз»: суд в Швеции отклонил аргументы Газпрома; об авторстве решения по транзиту газа

«Главный аргумент в апелляции россиян по «лингвистической экспертизе» суд уже отклонил», — сообщила украинская компания в своём Twitter.

Нидерландах. В феврале текущего года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между Газпромом и «Нафтогазом» по контракту на транзит газа через Украину . Суд обязал российский газовый холдинг выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов за недопоставку объёмов по транзиту. В конце мая «Нафтогаз» проинформировал, что начал взыскивать штраф через арест активов Газпрома в Британии, Швейцарии

В конце марта 2018 года Газпром подал в Апелляционный суд в Швеции ходатайство о полной отмене решения арбитража. Компания объяснила подачу апелляции процессуальными нарушениями, которые были допущены арбитрами при вынесении решения.