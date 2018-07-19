Госдума предоставила ЦБ право давать АСВ кредиты без обеспечения

Документ делает открытым перечень целей, на которые ЦБ вправе по решению своего совета директоров предоставлять АСВ кредиты без обеспечения на срок до пяти лет.

В настоящее время такие кредиты выдаются для обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов, финансирования выплат возмещений по вкладам, осуществления мероприятий для предупреждения банкротства банков или урегулирования их обязательств.

Закон уточняет, что данные кредиты могут предоставляться и в «иных целях», тем самым, в отличие от действующего законодательства, делая перечень целей открытым.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по расчетам ЦБ, вернет занятые на страховые возмещения деньги в течение 4-5 лет, заявила 19 июня 2018 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина

"Наши расчеты показывают, что после завершения этапа интенсивного очищения рынка от недобросовестных участников поступления от банков — а у нас банки платят страховую ставку 0,15% от привлеченных пассивов — будут превышать средства, которые АСВ тратит на выплату страховых возмещений, и АСВ сможет вернуть деньги в течение нескольких лет. Я уточню: по последним расчетам, в течение 4-5 лет", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос депутата в Госдуме.

Как сообщал ранее ЦБ, Агентство по страхованию вкладов за весь период деятельности направило на цели санации банков 1,8 трлн руб., из которых 1,5 трлн руб. — за счет кредитов Банка России.

Первую кредитную линию ЦБ открыл АСВ в 2015 г., тогда ее лимит составлял 110 млрд руб. В течение следующих трех лет ЦБ несколько раз увеличивал кредитную линию АСВ. Последнее увеличение произошло в октябре прошлого года: тогда совет директоров АСВ одобрил увеличение кредитной линии от ЦБ на 220 млрд руб. для обеспечения устойчивости системы страхования вкладов. Таким образом, возможный кредитный лимит для пополнения фонда страхования вкладов возрос до 820 млрд руб.

Центробанк РФ, взявший в прошлом году на оздоровление несколько частных банковских групп, планирует в будущем санировать только крупные, значимые банки.

В прошлом году ЦБР отозвал около 50 лицензий у банков, в этом году — свыше 30.