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«Нафтогаз» намерен продолжить принудительное взыскание средств с «Газпрома»
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«Нафтогаз» намерен продолжить принудительное взыскание средств с «Газпрома» 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания продолжит принудительное взыскание долга с "Газпрома".
"Мы будем настаивать на применении европейских правил, которые являются справедливым балансом в отношениях. Также мы будем продолжать принудительное взыскание уже $2,6 млрд по решению предыдущего арбитража", — написал Витренко в фейсбуке.
Он также добавил, что "Нафтогаз" начинает новый арбитражный процесс с требованием компенсации от занижения тарифа в 2018–2019 годах на $11,6 млрд
Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Москва готова продлить действующий контракт «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» по транзиту газа, но также может рассмотреть и новый договор.
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