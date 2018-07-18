«Нафтогаз» намерен продолжить принудительное взыскание средств с «Газпрома»

"Мы будем настаивать на применении европейских правил, которые являются справедливым балансом в отношениях. Также мы будем продолжать принудительное взыскание уже $2,6 млрд по решению предыдущего арбитража", — написал Витренко в фейсбуке.

Он также добавил, что "Нафтогаз" начинает новый арбитражный процесс с требованием компенсации от занижения тарифа в 2018–2019 годах на $11,6 млрд