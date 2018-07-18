Ещё
«Нафтогаз» готов пойти на мировую с «Газпромом» при условии заключения новых контрактов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Азовское море предложили заминировать
Азовское море предложили заминировать

«Нафтогаз» готов пойти на мировую с «Газпромом» при условии заключения новых контрактов 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
«Нафтогаз Украины» готов пойти на мировое соглашение с «Газпромом» по спорам в Стокгольмском арбитраже, но только при условии, что оно не будет мешать переговорам по новому контракту на транзит газа, передает РИА Новости.
Глава украинской компании Андрей Коболев опасается того, что «Газпром» будет делать все для «затягивания переговоров по контракту на транзит», чтобы создать «временной плацдарм для запуска „Северного потока-2“. Этот газопровод из России в Европу планируется проложить в обход Украины, по дну Балтийского моря.
Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в ходе трехсторонних переговоров в Берлине с участием Еврокомиссии, в том числе, затрагивался вопрос мирового соглашения по спорам „Газпрома“ и „Нафтогаза“ в Стокгольмском арбитраже. Он отметил, что никаких решений по этому поводу не принято, и скорее всего вопрос будет обсужден дополнительно на следующей встрече в октябре.
BFM.RU: последние новости
Рекордные $4,3 млрд. За что Еврокомиссия оштрафовала Google? «Нафтогаз» готов пойти на мировую с «Газпромом» при условии заключения новых контрактов Норвежскую компанию заподозрили в нарушении санкций против России
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа221
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры222
Россиянам дадут еще один выходной226
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа236
«Боюсь, что убийца моего сына не понесет наказания»17
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение