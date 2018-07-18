«Нафтогаз» готов пойти на мировую с «Газпромом» при условии заключения новых контрактов 

«Нафтогаз Украины» готов пойти на мировое соглашение с «Газпромом» по спорам в Стокгольмском арбитраже, но только при условии, что оно не будет мешать переговорам по новому контракту на транзит газа, передает РИА Новости.
Глава украинской компании Андрей Коболев опасается того, что «Газпром» будет делать все для «затягивания переговоров по контракту на транзит», чтобы создать «временной плацдарм для запуска „Северного потока-2“. Этот газопровод из России в Европу планируется проложить в обход Украины, по дну Балтийского моря.
Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в ходе трехсторонних переговоров в Берлине с участием Еврокомиссии, в том числе, затрагивался вопрос мирового соглашения по спорам „Газпрома“ и „Нафтогаза“ в Стокгольмском арбитраже. Он отметил, что никаких решений по этому поводу не принято, и скорее всего вопрос будет обсужден дополнительно на следующей встрече в октябре.