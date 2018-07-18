«Нафтогаз»: суд отклонил аргументы «Газпрома» об авторстве решения арбитража по транзиту

КИЕВ, 18 июля. / ТАСС /. "Нафтогаз" заявил, что Апелляционный суд округа Свеа ( Швеция ) отклонил полученные после лингвистической экспертизы аргументы "Газпрома" по поводу авторства решения Стокгольмского арбитража в споре по транзитному контракту.

"Главный аргумент в апелляции россиян по «лингвистической экспертизе» суд уже отклонил", — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Twitter.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины . Суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд за недопоставку объемов по транзиту. В конце мая — начале июня «Нафтогаз» сообщил, что компания начала взыскивать штраф через арест европейских активов «Газпрома» в Швейцарии , Британии и Нидерландах

29 марта 2018 года «Газпром» подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по контракту на транзит газа через Украину. Российская компания объяснила подачу апелляции «существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения».