«Нафтогаз»: суд отклонил аргументы «Газпрома» об авторстве решения арбитража по транзиту 

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. "Нафтогаз" заявил, что Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил полученные после лингвистической экспертизы аргументы "Газпрома" по поводу авторства решения Стокгольмского арбитража в споре по транзитному контракту.
"Главный аргумент в апелляции россиян по «лингвистической экспертизе» суд уже отклонил", — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Twitter.
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд за недопоставку объемов по транзиту. В конце мая — начале июня «Нафтогаз» сообщил, что компания начала взыскивать штраф через арест европейских активов «Газпрома» в Швейцарии, Британии и Нидерландах.
29 марта 2018 года «Газпром» подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по контракту на транзит газа через Украину. Российская компания объяснила подачу апелляции «существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения».
К изучению решения арбитража «Газпром» привлек эксперта — лингвиста, оценка которого позволяет сделать выводы о том, что «значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом». «Газпром» отмечает, что заключение эксперта — лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты Стокгольма при рассмотрении данного дела, что дает основания для его полной отмены.