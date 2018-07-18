В январе-июне внешнеторговый оборот Монголии составил 6,3 млрд долларов

Улан-Батор , 18 июля / Синьхуа / — За первые шесть месяцев текущего года внешнеторговый оборот Монголии составил 6,3 млрд долларов США, что на 26 проц. больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщил в среду Национальный статистический комитет страны.

Экспорт вырос на 15,3 проц. и достиг 3,6 млрд долларов, импорт увеличился на 43,4 проц и составил 2,7 млрд долларов.

На увеличение внешнеторгового оборота Монголии главным образом повлиял рост экспорта минеральных продуктов и вязаных изделий, а также рост импорта дизельного топлива, легковых и грузовых автомобилей, говорится в сообщении.

Отметим, что за указанный период Монголия поддерживала торговые связи с 140 странами мира. —0—