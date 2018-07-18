Нацбанк Казахстана применил 64 санкции к банкам второго уровня

Астана , 18 июля / Синьхуа / — Национальный банк Казахстана по итогам второго квартала применил 64 санкции, в том числе штрафы, ограничения и предупреждения, к банкам второго уровня. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регулятора.

Общая сумма штрафов, наложенных на банки за нарушения, по которым предусмотрена административная ответственность, составила более 18 млн тенге /один доллар равен 344 тенге/.

Национальный банк Казахстана является центральным банком государства и представляет собой первый уровень банковской системы. Все остальные банки, функционирующие в стране, являются банками второго уровня. —0—