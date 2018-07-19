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Складской сегмент вырос в 2,5 раза
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Складской сегмент вырос в 2,5 раза 

Вести.Ru 39 минут назад
Фото: Вести.Ru
По итогам первого полугодия 2018 года общий объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 29%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и составил 1,21 млрд долларов. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.
В первом полугодии 2018 года все основные сегменты рынка недвижимости зафиксировали падение объема инвестиций: торговая на минус 63%, офисная — на минус 20%, гостиничная — на минус 12%.
Складской сегмент, напротив, вырос на 263% за счет ряда заключенных сделок. Так, в январе компания «Максидом» приобрела промышленную площадку Coca Cola общей площадью 41 тыс. кв. м в подмосковных Котельниках. А в марте состоялась продажа бывшей табачной фабрики «Лиггетт-Дукат» общей площадью 57 тыс. кв. м, расположенной на Каширском шоссе.
По словам заместителя директора департамента финансовых рынков и инвестиций компании Knight Frank Виктории Кохтачевой, внушительный рост — скорее стечение обстоятельств: закрытие ряда крупных сделок, которые велись достаточно давно, пришлось на начало 2018 года.
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