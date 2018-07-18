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За 6 месяцев Группа ЛСР заключила новых контрактов на 34 млрд руб. — на 39% больше, чем годом ранее
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За 6 месяцев Группа ЛСР заключила новых контрактов на 34 млрд руб. — на 39% больше, чем годом ранее 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
А вот недвижимости введено на 44% меньше, чем в первом полугодии 2017 года, отмечается в отчете компании за первое полугодие 2018 года. Фото: www.metrtv.ru Один их крупнейших российских девелоперов Группа ЛСР (1-е место в ТОП застройщиков по РФ) обнародовала натуральные показатели своей работы в первом полугодии нынешнего года. В целом по РФ компания за 6 месяцев 2018 года заключила 358 новых контрактов, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если рассматривать основные регионы присутствия компании (см. Таблицу 1), то в Санкт-Петербурге этот показатель увеличился на 36%, в Москве он вырос на 30%, в Екатеринбурге — на 61%. Общая стоимость заключенных контрактов на продажу квартир и прочих помещений составила 34 млрд рублей (+34% к показателю первого полугодия 2017 года). Таблица 1 ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ Источник: www.lsrgroup.ru В Санкт-Петербурге в первом полугодии 2018 года Группа заключила новые контракты на продажу 206 тыс. кв. м чистой продаваемой площади. Стоимость заключенных контрактов составила 19 млрд руб. (+33%), ввод в эксплуатацию — 56 тыс. кв. м. В том числе в элитном сегменте в Северной столице заключены новые контракты с покупателями на продажу 5 тыс. кв. м чистой продаваемой площади (-19%). Стоимость контрактов составила 1,4 млрд руб. (-20%). В отчетном периоде введено в эксплуатацию 56 тыс. кв. м в проекте «Русский Дом». В сегменте бизнес-класс подписаны новые контракты с покупателями на продажу 11 тыс. кв. м чистой продаваемой площади (-30%). Стоимость контрактов в первом полугодии 2018 года составила 1,7 млрд руб. (-17%). В сегменте масс-маркет заключены новые контракты на продажу 189 тыс. кв. м, что на 47% больше, чем в первом полугодии 2017 года. Общая стоимость заключенных контрактов составила 16 млрд руб. (+50%). В Москве в первом полугодии 2018 года заключены новые контракты с покупателями на продажу 75 тыс. кв. м чистой продаваемой площади, что на 30% больше соответствующего показателя годом ранее. Общая стоимость заключенных контрактов за 6 месяцев 2018 года составила 10,5 млрд руб. (+25%). Отсутствие ввода в эксплуатацию объектов недвижимости в Москве связано с плановым графиком реализации проектов, пояснили в компании. Фото: www.rent-index.ru В Екатеринбурге за 6 месяцев нынешнего года заключены новые контракты на продажу 77 тыс. кв. м чистой продаваемой площади, что на 61% больше, чем в первом полугодии 2017 года. Общая стоимость заключенных контрактов составила 4,6 млрд руб. (+67%). В отчетном периоде введено в эксплуатацию 46 тыс. кв. м в проектах «Рассветный», «Флагман» и «Расточная». За первые 6 месяцев 2018 года Группа ЛСР ввела в эксплуатацию 102 тыс. кв. м недвижимости. Это на 44% меньше (182 тыс. кв. м), чем годом ранее. Причем в главном регионе присутствия компании — Санкт-Петербурге — этот показатель снизился на 60% (56 тыс. кв. м вместо 142 тыс. кв. м годом ранее). Отсутствие ввода в эксплуатацию объектов недвижимости в Москве связано с плановым графиком реализации проектов, пояснили в компании. Таблица 2 СТРОИТЕЛЬСТВО Снизились и показатели Группы ЛСР по разделу «Строительство» (см. Таблицу 2). В первом полугодии 2018 года предприятия Группы в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге передали заказчикам 282 тыс. кв. м домов из сборного железобетона. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем выполненных строительно-монтажных работ сократился на 37%. Кроме того, минувшей весной, как сообщал портал ЕРЗ, завершены сделки по продаже принадлежавших Группе ЛСР предприятий по производству стройматериалов — московского завода ЖБИ-6 и ленинградского производственного объединения «Баррикада». СПРАВКА ЕРЗ: Группа ЛСР Показатели текущего жилищного строительства Объем текущего строительства — 4 499 457 кв. м Объектов строительства — 284 (в 28 ЖК) Место в ТОП по РФ — 1-е Место в ТОП по Санкт-Петербургу — 1-е Место в ТОП по Свердловской области — 1-е Место в ТОП по Москве — 2-е Показатели по вводу жилья Объем ввода жилья в 2016 г. — 752 061 кв. м Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2017 году — 2-е Текущий объем ввода жилья в 2018 г. — 92 394 кв. м Рейтинг ЕРЗ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком) Текущий рейтинг — 4,5 (из 5) Рейтинг в 4 кв. 2017 г. — 4,5 (из 5)
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