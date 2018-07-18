Банк «Русский Стандарт» изменил условия вклада «Максимальный доход» в рублях

Банк «Русский Стандарт» понизил верхний уровень ставки по вкладу «Максимальный доход» при размещении средств в рублях на срок 360 дней.

Продуктовый виджет

Теперь депозит на 360 дней открывается под 6,5% годовых. Ранее вклад на 360 дней привлекался в сумме от 30 тыс. рублей под 6,5% годовых и от 1,4 млн рублей — под 7%. Доходность данного вклада, размещенного в рублях на сроки три и шесть месяцев, не изменилась и составляет 6% годовых. Условия по вкладу в долларах США также остались прежними.

Минимальная сумма вложений — 30 тыс. рублей, 5 тыс. долларов. Проценты выплачиваются в конце срока. Пополнение и расходные операции не предусмотрены.