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Банк «Русский Стандарт» изменил условия вклада «Максимальный доход» в рублях
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Банк «Русский Стандарт» изменил условия вклада «Максимальный доход» в рублях 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Русский Стандарт» понизил верхний уровень ставки по вкладу «Максимальный доход» при размещении средств в рублях на срок 360 дней.
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Теперь депозит на 360 дней открывается под 6,5% годовых. Ранее вклад на 360 дней привлекался в сумме от 30 тыс. рублей под 6,5% годовых и от 1,4 млн рублей — под 7%. Доходность данного вклада, размещенного в рублях на сроки три и шесть месяцев, не изменилась и составляет 6% годовых. Условия по вкладу в долларах США также остались прежними.
Минимальная сумма вложений — 30 тыс. рублей, 5 тыс. долларов. Проценты выплачиваются в конце срока. Пополнение и расходные операции не предусмотрены.
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